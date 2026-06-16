La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere la XIII edizione di “San Marino Comics” il Festival del Fumetto e della Cultura Pop

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere la nuova edizione di San Marino Comics, il Festival dedicato alla cultura pop che, da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026, tornerà ad animare il Centro Storico con tre giornate di eventi, spettacoli e attività rivolte a un pubblico di tutte le età. L'evento, a ingresso gratuito, è inserito nel circuito C.F.C. Comics Festival Community ed è organizzato da LEG Live Emotion Group e dall'Associazione San Marino Comics, con il Patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo, per l'Industria, per l'Istruzione e la Cultura, per il Territorio e per la Sanità, nonché della Giunta di Castello di San Marino Città, in collaborazione con l'Ufficio del Turismo. Giunto alla sua tredicesima edizione, il Festival continua il proprio percorso di crescita e innovazione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sammarinese e un importante volano di valorizzazione del territorio attraverso linguaggi contemporanei in grado di attrarre e coinvolgere migliaia di visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero. Il claim scelto per l'edizione 2026 è "Press Play: la fantasia parte da qui", un invito diretto a vivere l’esperienza in maniera partecipata e immersiva. Il concetto richiama il gesto universale del "premere play", che segna l'inizio di un'esperienza, di una storia, di un'avventura o di un gioco. Un messaggio ben esemplare di una volontà precisa, quella di costruire un evento sempre più interattivo, nel quale il pubblico sia protagonista attivo e non semplice spettatore. Il programma, attualmente in fase di definizione, proporrà come da tradizione fumetto, cosplay, musica, giochi, incontri, spettacoli e numerose attività dedicate alla creatività e all'intrattenimento, all'interno della suggestiva cornice del Centro Storico.

Ad accompagnare l'edizione 2026 sarà il manifesto ufficiale realizzato da Francesco D'Ippolito, disegnatore, autore e copertinista tra i più apprezzati del panorama Disney italiano. L'artista, noto per il suo lavoro sulle pagine di Topolino e per serie di grande successo come DoubleDuck, Universo PK, Q-Blog e Monster Allergy, firmerà l'immagine simbolo del festival in un anno particolarmente significativo che coincide con il trentesimo anniversario del debutto di PKNA – Paperinik New Adventures. Tutte le novità dell’edizione 2026 saranno presentate ufficialmente nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 3 luglio alle ore 13.00 presso la Segreteria di Stato per il Turismo. La direzione artistica della manifestazione è affidata a Gianluca Del Carlo, Direttore Artistico del Festival e Project Manager di C.F.C. Comics Festival Community.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: “San Marino Comics rappresenta una delle manifestazioni più dinamiche e attrattive del nostro calendario di eventi. Anno dopo anno il Festival è stato capace di crescere, rinnovandosi continuamente, richiamando migliaia di appassionati e visitatori e trasformando il Centro Storico della Repubblica di San Marino, in un grande palcoscenico creativo, inclusivo e accogliente per famiglie, giovani e appassionati di ogni età. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare l'immagine di San Marino come destinazione capace di coniugare al meglio, intrattenimento e valorizzazione del territorio, generando importanti ricadute in termini di promozione turistica, fermento e valorizzazione. Siamo certi che anche l'edizione 2026 saprà offrire un'esperienza di alta qualità e partecipazione”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo





