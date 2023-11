La Repubblica di San Marino si presenta al WTM 2023 L’appuntamento internazionale per i professionisti del turismo e dei viaggi

E’ iniziato questa mattina il WTM - World Trade Market di Londra, il meeting place nel quale i principali esperti del settore si incontrano per trasformare e migliorare tutti i comparti che operano nel mondo dei viaggi. La Repubblica di San Marino torna anche quest’anno con uno spazio espositivo di 25 mq personalizzati all’interno del Padiglione ENIT ospitando 3 operatori sammarinesi: Ace Tour Operator, San Marino Outlet Experience e San Marino Welcome. Il Padiglione ENIT è stato inaugurato alle 11.00 alla presenza del Ministro per il Turismo Italiano On. Daniela Santanchè. WTM è l’evento che riunisce fino a mercoledì 8 novembre la comunità internazionale dei viaggi leisure con gli obiettivi di creare nuove ispirazioni, fare formazione, offrire opportunità di incontro a tutti i professionisti del settore dei viaggi fornendo allo stesso tempo agli espositori un luogo dove fare business e mostrare i propri servizi alla stampa internazionale. Nel 2022, WTM ha accolto oltre 35.000 professionisti provenienti da 184 paesi; questa edizione propone ben 72 sessioni di conferenze e vede la presenza di espositori provenienti da oltre 180 nazioni. Per il nostro Paese, il mercato britannico riveste già una parte considerevole in termini di afflusso che potenzialmente potrebbe ancora crescere: per tale motivo l’Ufficio del Turismo utilizzerà questi 3 giorni per presentare, attraverso una serie di incontri dedicati, la destinazione ai principali media nazionali, mettendo in evidenza le caratteristiche che hanno reso San Marino Patrimonio Unesco, e al contempo proponendo i nuovi prodotti turistici. La nostra partecipazione sarà anche una valida occasione per promuovere l’imminente conferenza internazionale “UNWTO International Conference on Accessible Tourism” che si svolgerà a San Marino il 16 e il 17 novembre 2023.

c.s. Ufficio del Turismo

