La Repubblica di San Marino torna a IFTM, il, principale appuntamento fieristico in Francia, con uno stand dedicato alla promozione turistica del territorio

San Marino torna ad essere protagonista sulla scena internazionale del turismo partecipando al Salone più importante della Francia, IFTM Top Resa 2026, inaugurato ieri a Parigi; per tre giorni, i professionisti del turismo francese si incontreranno al Parc des Expositions a Porte de Versailles per confrontarsi attraverso appuntamenti B2B, networking e nuove opportunità commerciali. La Repubblica di San Marino è presente per il secondo anno con un proprio stand autonomo e riconoscibile situato nel Padiglione 1 all’interno dell’area Europa; un importante investimento nella promozione della destinazione che offre l’opportunità di raccontare ai media e agli operatori francesi l’identità e le peculiarità del Titano. Insieme all’Ufficio del Turismo anche 7 operatori sammarinesi: Ace Tour Operator, Itinerari Viaggi, Prima Tour, San Marino Events, San Marino Viaggi e Vacanze, San Marino Welcome, Titan Travel. Presente anche San Marino International con un proprio stand. I numeri chiave di questa edizione: oltre 1650 i brand esposti, 32000 i professionisti del turismo coinvolti, 177 le destinazioni presenti. La Francia si riconferma uno dei più importanti mercati europei in termini di arrivo verso il nostro Paese e, nel corso di questo evento, l’Ufficio del Turismo sta presentando, attraverso una serie di incontri dedicati, la destinazione ai principali media nazionali per aumentare la conoscenza della destinazione ed ispirare nuovi potenziali visitatori.

Annachiara Sica, Direttore Ufficio del Turismo: “San Marino ha molto da offrire al pubblico d’oltralpe: un patrimonio storico e culturale riconosciuto dall’UNESCO, tradizioni, natura, enogastronomia e una destinazione autentica che rende la nostra Repubblica facilmente integrabile all’interno degli itinerari alla scoperta della penisola italiana. IFTM ci consente di raccontare le peculiarità della Repubblica di San Marino ad un pubblico qualificato di media e operatori del mercato francese e internazionale.”

c.s. Ufficio del Turismo







