La Repubblica di San Marino torna anche quest’anno a ITB con la propria offerta turistica.

Nel prestigioso scenario della 60ª edizione di ITB in corso a Berlino fino al 5 marzo 2026, la Repubblica di San Marino consolida la propria presenza su uno dei principali hub globali del turismo partecipando ad un appuntamento strategico in cui destinazioni, operatori e media di tutto il mondo si incontrano per creare nuove opportunità di mercato e raccontare le tendenze del futuro nel turismo globale. Per questo importante anniversario ITB riunirà quasi 6.000 espositori provenienti da oltre 160 paesi: l'evento arriva in un momento in cui il settore sta cercando di trovare un equilibrio tra una domanda stabile e incertezza geopolitica e trasformazione strutturale. Con uno stand di 35 mq all'interno del Padiglione ENIT (Hall 1.2 – Stand 107/a), San Marino si presenta con un'offerta integrata che unisce patrimonio storico-culturale, paesaggio naturalistico, outdoor esperienziale ed eccellenze enogastronomiche, in linea con i trend 2026 orientati a slow tourism, autenticità e sostenibilità. Accanto all'Ufficio del Turismo, sei operatori – Ace Tour Operator, Azimut Tour Operator, Prima Tour, SM Events, San Marino Viaggi e Vacanze e Titan Travel – lavorano attivamente per ampliare la commercializzazione del prodotto, strutturare pacchetti dedicati al target tedesco e rafforzare la presenza nei cataloghi per il prossimo anno. Nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario, la Repubblica di San Marino partecipa inoltre alla mostra "Destination Europe – A Journey in Posters", un progetto espositivo che valorizza l'evoluzione dell'immaginario turistico europeo attraverso manifesti storici dei paesi partecipanti. Per la Repubblica di San Marino, tra i vari poster inviati, ETC – European Travel Commission - che ha curato direttamente la mostra in partnership con Museum of Tourism, - ha selezionato la storica campagna promozionale ideata da Expansion Group e illustrata dalla pittrice sammarinese Raffaella Ciacci, dal titolo “San Marino Tutto un Altro Mondo”. Una presenza che contribuisce a consolidare l'identità visiva e narrativa della destinazione San Marino all’interno del prestigioso contesto europeo.

«La partecipazione a ITB Berlino – ha dichiarato Annachiara Sica, Dirigente dell'Ufficio del Turismo – è per noi un investimento strategico: l'obiettivo per il 2026 è incrementare ulteriormente la quota di mercato tedesca attraverso un posizionamento distintivo e di qualità, capace di intercettare una domanda sempre più consapevole e orientata al valore.»

