La riviera adriatica in bianco e nero nel libro MIRAMAR di Marco Guidi

La riviera adriatica in bianco e nero nel libro MIRAMAR di Marco Guidi.

È stata pubblicata la prima monografia di Marco Guidi, un libro fotografico intitolato "MIRAMAR", un lavoro sulla riviera adriatica in bianco e nero, anche selezionato dagli editori Stanley Barker per una masterclass sul libro fotografico a Cambridge sul libro fotografico. La prima presentazione sarà a novembre nell'ambito di Polycopies, il festival e salone internazionale indipendente dedicato al libro fotografico, che si svolge ogni anno a Parigi in concomitanza con la celebre fiera Paris Photo. Ci sarà una presentazione anche a San Marino il 27 novembre 2026.

Di seguito un estratto della post-fazione del noto giornalista e critico Luca Fiore: "...Pur senza essere esplicitamente dichiarato, Miramar è un libro sulla Riviera Romagnola. Lo apprendiamo dalla citazione nell'epigrafe: una terzina del Canto V dell'Inferno, pronunciata da Francesca da Rimini. La "Marina" di cui parla Dante è il Mar Adriatico, che ricorre in queste pagine come un tema wagneriano. L'immaginario della Riviera è legato al divertimento, all'ospitalità e al buon cibo. Visioni colorate di luci da discoteca pulsanti, ombrelloni e sdraio multicolori, il rosso del prosciutto e del Sangiovese, il verde della rucola e il bianco dello squacquerone delle milioni di piadine servite a residenti e turisti. Spensieratezza, gioia di vivere e leggerezza. Sono cliché che, in quanto tali, affondano le loro radici nella realtà. Tuttavia, ciò che vediamo in queste pagine non è la Romagna che ci piace immaginare. Si potrebbe essere tentati di leggerla attraverso la lente di Tondelli – la generazione perduta, i sogni gettati in mare, le pillole – o attraverso quella di Amarcord di Fellini. Ma sarebbe una scelta comoda. Il realismo poetico di questa sequenza abita un'altra dimensione, lontana dalle caricature, dalle altezze di storie senza speranza, dalla nostalgia per un'Italia che non esiste più…"

Comunicato stampa

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