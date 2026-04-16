La Rosa della Repubblica di San Marino impressa sulla moneta da 10 euro versione fior di conio di Poste San Marino

Poste San Marino celebra la “Rosa di San Marino” con l’emissione di una moneta dal valore di 10 euro, versione fior di conio, che sarà emessa il prossimo giovedì 23 aprile 2026. Selezionata tra centinaia di varietà ibridate da Nirp International, la rosa della Repubblica è stata ufficialmente battezzata dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti il 1° giugno 2008 ed oggi è possibile ammirarla presso i giardini di Palazzo Pubblico di San Marino. Ideata da Mara Verbena, fiorista sammarinese conosciuta a livello internazionale, si distingue per un grande fiore composto da trentacinque petali e un bocciolo turbinato. I suoi colori, luminosi e solari, presentano un giallo caldo che sfuma in un elegante bordo carminio, richiamando le tonalità dei tramonti estivi e delle albe invernali che si ammirano dalla cima del Titano. Per valorizzarne l’unicità, la moneta riporta sul rovescio la rosa, riprodotta fedelmente nelle sue cromie. Il dettaglio del colore conferisce al fiore una resa quasi tridimensionale, come se la rosa emergesse dalla superficie della moneta, rendendola particolarmente vivace, luminosa e brillante. Il disegno è firmato dall’artista Silvia Ciucci, mentre la moneta viene proposta in un’edizione limitata di 5.000 esemplari ed è accompagnata da un elegante cofanetto, pensato per conservarla al meglio. Sarà disponibile per l’acquisto a partire da giovedì 23 aprile 2026, sul sito www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico in piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

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