La Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, diventa un tempio della danza sportiva: in scena 65 allievi della Ass.ne Sportiva Dilettantistica “MOVE DANCE””

Domenica 7 giugno dalle ore 18.00 la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, si è trasformata in un vero e proprio tempio della danza sportiva, ospitando lo spettacolo di fine anno della scuola “Move Dance”.

L’evento ha registrato il tutto esaurito, con il pubblico che ha gremito ogni posto disponibile ed ha assistito a uno spettacolo capace di lasciare tutti senza parole.

Sul palco si sono esibiti 65 allievi, dai gruppi di danza dei più piccoli, fino alle coppie agonistiche. Particolarmente apprezzate sono state le esibizioni delle coppie di ballerini e ballerine di età inferiore ai sette anni, autentico fiore all’occhiello della scuola.

Maschietti e femminucce hanno riportato in scena una tradizione che in Romagna non si è mai realmente persa: il ballo di coppia, interpretato attraverso le discipline delle danze standard e delle danze latino-americane. Per la prima volta si sono esibite insieme quasi 20 coppie di giovanissimi atleti, regalando al pubblico momenti di grande emozione.

A dirigere lo spettacolo sono stati i maestri Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, che hanno anche calcato il palco offrendo performance di altissimo livello tecnico e artistico.

La coppia rappresenta la Repubblica di San Marino ed è tra le più titolate a livello internazionale nella federazione IDSF (International DanceSport Foundation).

Proprio la IDSF, organizza da due anni i Campionati Mondiali di Danza Sportiva a Serravalle e anche quest’anno, nei primi giorni di novembre, il Campionato del Mondo di Danza Sportiva IDSF tornerà al Multieventi Sport Domus.

Tra gli ospiti d’onore erano presenti rappresentanti della Segreteria di Stato per l’Industria con delega allo Sport, esponenti della Giunta di Castello di Serravalle e la madrina della serata, la pluricampionessa di danza sportiva Zeudi Zanetti.

Nel corso degli interventi istituzionali è stato sottolineato l’impegno per il lavoro svolto dai maestri Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, sia come atleti — attualmente vicecampioni del mondo — sia come insegnanti. Grazie ai corsi avviati in Romagna e, da quest’anno, anche a Serravalle, stanno contribuendo in maniera significativa alla crescita della danza sportiva e alla diffusione della cultura del benessere, dello sport e dell’aggregazione sul territorio.

La serata si è conclusa tra applausi e grande entusiasmo, confermando come la danza sportiva stia vivendo un momento di forte sviluppo e rappresenti un importante strumento educativo, sociale e culturale per le nuove generazioni.

Comunicato stampa

Giunta di Castello di Serravalle







