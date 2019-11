La SaMMarina: Progetto "AscoltaMI"

Pochi giorni fa una delegazione dell’Associazione Culturale “La SaMMarina” guidata dalla Presidente Dott.ssa Dina Helou e la Consigliera Iuliana Gabriela Petecariu è stata ricevuta dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino Dr. Franco Santi. Dopo avergli presentato l’Associazione ed i suoi scopi si è parlato della nuova “Mission” voluta fortemente dalla Presidente, ovvero quella della sensibilizzazione sulla problematica della “Violenza sulle Donne”. La Dott.ssa Helou ha illustrato al Segretario di Stato un importante progetto, sviluppato dal Comitato Scientifico interno alla “SaMMarina”, composto da Medici professionisti e Professori di varie specialità, rivolto agli operatori Sanitari al fine di sensibilizzarli nell’ascolto degli utenti. Il Segretario di Stato ha dimostrato molto interesse per la tematica. La Dott.ssa Helou si augura di ricevere l'aiuto delle Istituzioni Sammarinesi per poter realizzare questo importante progetto.

Comunicato stampa

Associazione Culturale “La SaMMarina”