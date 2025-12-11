La sammarinese Mara Verbena e i fioristi Affi firmano gli addobbi per la celebrazione della cucina italiana patrimonio Unesco

Si celebra il successo della cucina italiana dichiarata Patrimonio dell’UNESCO e AFFI (Associazione floricoltori e fioristi italiani) fa splendere il palco delle celebrazioni con una magistrale decorazione tutta costruita con prodotti vegetali e floreali. Una grande festa predisposta nel teatro di Santa Cecilia, che è la principale sala da concerto nell’Auditorium Parco della Musica. Un tripudio di pregiati prodotti tipici per celebrare l’inserimento della cucina tradizionale tra i beni immateriali dell’umanità. Proprio per sottolineare il valore di una cultura gastronomica che si basa sulle preziose tradizioni locali e al fine di valorizzare l’intero contesto, sono stati usati non solo i fiori, ma anche frutta e verdura delle migliori produzioni italiane. Sorpresi ed ammirati, invitati ed ospiti hanno contemplato strutture vegetali che sembravano provenire direttamente dai quadri dell’artista manierista Giuseppe Arcimboldo. Un trionfo di cavoli, verze e pomodori misti a mele e uva adagiate in mezzo a garofani, orchidee e anthurium. Una progettazione vegetale che AFFI ha allestito con i suoi iscritti coordinati dal presidente Cristiano Genovali. In particolare, gli artisti di arte floreale sono stati: Mara Verbena, Federico Giglio, Francesco Andronaco e Antonio Milano, che hanno attinto alla loro professionalità per valorizzare la biodiversità e la salubrità, la bellezza e la cultura che sempre si sprigiona dalle cose fatte con cuore italiano. Infine, sono stati scelti ranuncoli anthurium e spighe di grano, una vera e propria apoteosi tricolore per il bouquet omaggiato l’artista Claudia Gerini. Sempre a Roma gli allestimenti natalizi per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste portano la firma dell’Associazione Fioristi e Floricoltori Italiani. Verde, bianco e rosso sono i colori, tipici del Natale ma anche con un preciso richiamo alla bandiera italiana. Sono stati scelti per decorare l’ingresso e la scalinata del Palazzo dell’Agricoltura e per sottolineare la grandiosità delle sue linee classiche, le sue colonne di granito rosso, la plasticità degli altorilievi in bronzo. In stretta connessione con le attività e gli obiettivi di AFFI, le architetture floreali sono state approntate con tutti fiori italiani: ilex, agrifoglio, rami di abete, anthurium, spighe di grano e bacche di rosa, prodotti d’eccellenza offerti per questo speciale allestimento da alcune delle cooperative socie AFFI. Nella fattispecie: Cooperativa 3 ponti con i fiori di Sanremo e Coop Del Golfo, Sebastiano Del Gaudio, Flora Pompei, Ercolano Flora e coop Aspidistria da Napoli. Un clima natalizio molto apprezzato dal Ministro Lollobrigida e dai suoi collaboratori, che si potrà ammirare fino a dopo l’Epifania.



c.s. AFFI (Associazione floricoltori e fioristi italiani)














