La San Marino Concert Band ringrazia la Reggenza.

La San Marino Concert Band si rallegra e ringrazia sentitamente i Capitani Reggenti, S.E Paolo Rondelli e S.E. Oscar Mina, per la sensibilità dimostrata ricevendo ieri in udienza a Palazzo Pubblico una propria significativa rappresentanza guidata dal presidente Alvaro Selva, riservando significative espressioni di apprezzamento e di valorizzazione dell’attività svolta. La San Marino Concert Band ha colto con medesima attenzione le considerazioni introduttive del Segretario di Stato Andrea Belluzzi che hanno valorizzato con estrema vicinanza il percorso storico e sociale della istituzione musicale del Castello di Serravalle sottolineando l’importanza delle realtà che sul territorio contribuiscono alla diffusione ed alla pratica delle attività culturali in particolare tra i cittadini più giovani. La San Marino Concert Band ha inoltre apprezzato l’attenzione delle Loro Eccellenze che hanno voluto onorare e riconoscere per l’occasione la premiazione di tre “consumati” musicisti che hanno raggiunto percorsi di attività musicale di sessanta e cinquant’anni: Luciano Muccioli, Claudio Felici e Sergio Tomassini. Le considerazioni espresse durante il prestigioso appuntamento di ieri, non potranno che rafforzare e confermare l’impegno che tutti i componenti della San Marino Concert Band, sotto la guida del maestro Dino Gnassi, continueranno a profondere con ancora maggiore passione entusiasmo e divertimento al fine di offrire già nelle prossime settimane e nella prossima stagione estiva nuove e auspichiamo coinvolgenti occasioni di spettacolo dentro e fuori San Marino. Ufficio stampa San Marino Concert Band

