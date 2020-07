La San Marino virtuosa del Green a Milano ospite in Branca Il segreto del Fernet Branca è l'etica d'impresa. Assegnato a Niccolò Branca il San Marino Green Award

Accolta dalle rassicuranti forme ottocentesche delle Distillerie Fratelli Branca, la delegazione sammarinese - formata dal Segretario al Territorio Stefano Canti, la sua assistente Giuliana Barulli e tre membri del San Marino Green Festival, tra cui il direttore Gabriele Geminiani – si è subito trovata al centro di un sistema di produzione armonico e collaudato. Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato del Gruppo Branca International, quinta generazione della famiglia che ha inventato e prodotto l’”elisir di lunga vita”, è un umanista colto e attento ai cambiamenti della società. A lui si deve l’esplorazione del concetto di “Economia della consapevolezza”, modello basato sul rispetto delle persone, dell’ambiente, delle risorse, del profitto che genera prosperità collettiva. Ed è proprio per questa sua attività che Il San Marino Green Festival ha voluto assegnare al Conte Niccolò Branca un riconoscimento per “l’Etica di impresa”, dedicato a chi concretizza nella propria gestione aziendale i valori della sostenibilità. Su questi principi si basa la conduzione dell’azienda che produce il celebre fernet, amaro composto da 27 tra erbe e spezie diverse, dal sapore inimitabile e dalla comunicazione sempre efficace e all’avanguardia. Un esteso e ricco Museo aziendale, che la delegazione ha potuto visitare accompagnati dallo stesso Branca, conserva con orgoglio i reperti della sua lunga storia. Si va dalle valigette dei primi “rappresentanti di commercio”, ai numerosi manifesti, alle ricostruzioni di ambienti della fabbrica agli inizi del Novecento, fino alla bottiglia originale servita per girare il celeberrimo spot “Brrrr….Brancamenta”, altro spin off che del ramo maestro conserva l’amaro. La storia del Fernet-Branca è fatta di questo, di amorevole custodia del segreto della ricetta originale e di continue spinte al cambiamento, all’innovazione, al mescolamento, di aristocratica consapevolezza delle proprie origini ma anche di linguaggi moderni, capaci di raggiungere tutti.

