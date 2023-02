ROMA La Scuola di San Marino esempio e modello al Convegno ‘Il nostro impegno quotidiano’

In occasione della 10° Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, nel corso dell'evento ‘Il nostro impegno quotidiano’ a Roma, si è tenuto un dibattito sul tema “Un ponte tra impresa e sociale” per presentare Meraki, un’Associazione che mira a promuovere la cultura della sana alimentazione, della valorizzazione dei prodotti, delle tradizioni e i sapori tipicamente italiani, con un occhio sempre vigile alla lotta allo spreco e al consumo responsabile. All’incontro, nella sede italiana del Parlamento Europeo “Esperienza Europa - David Sassoli”, hanno preso parte il Senatore Luca De Carlo (Presidente della 9 a Commissione permanente del Senato della Repubblica Agricoltura, Turismo, Industria e Produzione Agroalimentare), Massimiliano Rosolino (atleta Olimpionico), Daniela Serra (Presidente Ass. “Meraki”), Antonella Rizzato (Presidente Comitato Scientifico Ass. “Meraki”), Stefania Ruggeri (Ricercatrice e Nutrizionista CREA), il Dott. Raimondo Leone (CDA Fondazione di Noopolis), Antonio Daood (Presidente Banco Alimentare – Roma), Loretta Vittorini (Direttore e Coordinatore Sportivo) e Arianna Scarpellini (Direttore delle Scuole Elementari della Repubblica di San Marino). Nel dibattito, la Dott.ssa Scarpellini ha presentato i programmi che le scuole sammarinesi, in particolare la Scuola Elementare, hanno intrapreso per sensibilizzare i più giovani a una corretta alimentazione. Ha riferito come in tutti i plessi siano funzionanti cucine interne, in cui operano bidelli cuochi che hanno seguito una specifica formazione professionale e come i pasti vengano preparati rispettando scrupolosamente un menù, elaborato dal Servizio di Dietologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), con lo scopo di fornire agli alunni un giusto apporto di elementi nutritivi durante la giornata scolastica, abituandoli nel contempo a una dieta sana ed equilibrata. Ha precisato, inoltre, che nelle varie mense si utilizzano prodotti prevalentemente di provenienza biologica. ‘La lotta allo spreco alimentare è un obiettivo perseguito dalla Repubblica di San Marino, per il quale la scuola svolge un ruolo fondamentale, divenendo un vero e proprio esempio da seguire e un modello di riferimento cui tendere’, ha detto il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi. Anche in quest’ambito si agisce su più fronti attraverso l’attenzione alla grammatura dei piatti determinata in base al fabbisogno nutrizionale per evitare la preparazione di cibo in esubero; la verifica periodica del menù in base all’indice di gradimento dei bambini al fine di evitare lo spreco; la donazione del cibo avanzato nelle mense scolastiche ad Associazioni come la Comunità Papa Giovanni XXIII, la Casa di prima accoglienza San Michele e l’Associazione APAS. Inoltre molte scuole hanno il proprio orto didattico che viene concimato con il compost realizzato con gli scarti di frutta e verdure. Si realizzano infine anche laboratori creativi per riciclare i contenitori dei cibi (vasetti di yogurt, bottiglie di plastica, tappi, latte utilizzate in cucina…). Quest’anno infine è stato attivato il PROGETTO HEALTHY HABITS che vede coinvolti alunni, insegnanti ma anche le famiglie.

