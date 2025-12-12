La scuola e la piazza cuore di Montegiardino: due giornate di festa, tradizioni e comunità

La scuola e la piazza cuore di Montegiardino: due giornate di festa, tradizioni e comunità.

Nelle giornate del 10 e 11 dicembre la Giunta di Castello di Montegiardino, in stretta collaborazione con la scuola dell’infanzia e la scuola elementare del Castello, ha promosso due importanti momenti di condivisione che hanno visto protagonisti i bambini, le famiglie e l’intera comunità. Nella giornata di ieri, 10 dicembre, le Loro Eccellenze i Capitani Reggenti hanno fatto visita alla scuola di Montegiardino. I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare hanno presentato gli antichi mestieri svolti un tempo dagli abitanti del Castello, mettendo in scena spaccati di vita quotidiana e momenti di relazione tra le persone. Durante le attività didattiche si sono creati preziosi spazi di incontro e dialogo, nei quali è emersa con forza la rievocazione dell’olmo, simbolo della piazza di Montegiardino e storico punto di ritrovo e di socialità per generazioni di concittadini. Nella giornata odierna, 11 dicembre, si è svolta l’accensione dell’olmo, organizzata congiuntamente dalla Giunta di Castello e dalle scuole. L’albero è stato addobbato con manufatti realizzati dai bambini, trasformandosi in un vero e proprio albero comunitario. Durante l’evento, i bambini hanno eseguito canti natalizi, invitando e coinvolgendo i genitori e i presenti in un clima di festa e partecipazione. La serata si è conclusa con un rinfresco e un momento conviviale offerto e organizzato dalla Giunta di Castello. Queste iniziative hanno dato ulteriore risalto a quanto sostenuto dalla Giunta e da molti cittadini: in un Castello piccolo come Montegiardino il presidio scolastico è il vero centro civico, insieme alla piazza. Scuola e piazza restano i luoghi in cui si tramandano le tradizioni, ci si conosce, si cresce insieme e si vive concretamente la comunità. La Giunta di Castello presenterà nei prossimi giorni, attraverso i propri canali social, il calendario degli appuntamenti dedicati ai bambini che saranno proposti durante le vacanze natalizie, con l’obiettivo di continuare a valorizzare il ruolo educativo, sociale e culturale della scuola e degli spazi pubblici del Castello. La Giunta di Castello di Montegiardino ringrazia di cuore i bambini, le insegnanti, i genitori e tutti i concittadini che hanno partecipato alla visita dei Capitani Reggenti e alla serata di accensione dell’olmo, oltre a tutti i sostenitori che, con il proprio contributo, rendono possibile queste iniziative. Continueremo a lavorare, uniti, per il bene di Montegiardino.

C.s. - La Giunta di Castello di Montegiardino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: