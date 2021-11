La scuola sul territorio con la Ludoteca e la Cooperativa Sociale In Volo

Ieri, martedì 9 novembre, si è svolto il primo incontro di “Costruzioni d’argilla”, progetto rivolto alle classi seconde delle Scuole Medie Inferiori organizzato dalla Ludoteca Pologioco e dalla “Cooperativa Sociale InVolo”. L’iniziativa prevede prima una visita guidata presso “Barbò - Laboratorio ceramica San Marino”, realtà sul territorio che si occupa di inclusione lavorativa, poi un’attività pratica presso la Ludoteca. Questa proposta ha confermato le aspettative degli organizzatori e dei partecipanti, sia per l’alta richiesta d’iscrizione e sia nell’essersi dimostrata una concreta esperienza formativa sin dal primo dei 16 appuntamenti previsti. Gli artigiani del laboratorio ceramico, formati presso la “Cooperativa Il Libeccio Ceramiche”, hanno mostrato agli studenti tutti i passaggi per la creazione di manufatti artistici partendo dalla terra, mentre le operatrici della ludoteca, coadiuvate dagli esperti della Barbò, hanno guidato i ragazzi nella realizzazione di cornici, porta-penne, svuota-tasche, lanterne, numeri civici, targhette,… oggetti che ritorneranno nelle mani dei giovani autori subito dopo la fase finale di cottura. A fine febbraio 2022 saranno oltre 300 i ragazzi che avranno partecipato all’esperienza grazie alla disponibilità delle/degli insegnanti che considerano scuola anche l’intero territorio sammarinese con le sue realtà.

