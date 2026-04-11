La seconda prova del Campionato Sammarinese di Tiro con la Balestra: spettacolo e altissimo livello tecnico

La seconda prova del Campionato Sammarinese di Tiro con la Balestra: spettacolo e altissimo livello tecnico.

Venerdì 10 aprile, presso il campo di tiro di San Giovanni, sede storica delle attività della Federazione Balestrieri Sammarinesi, si è svolta la seconda gara del Campionato Sammarinese Individuale 2026, disputata come da tradizione in cornice serale con inizio alle ore 21.00. L’appuntamento ha visto un’ampia partecipazione di balestrieri, confermando il grande entusiasmo attorno alla nuova stagione sportiva e regalando una competizione di altissimo livello tecnico, con punteggi particolarmente elevati. A imporsi è stato Helenio Chierici, autore di una prova impeccabile chiusa con il punteggio di 99 punti su 99, dimostrando grande precisione e continuità su tutti e tre i tiri. La lotta per le posizioni di vertice è stata estremamente serrata: ben cinque balestrieri hanno chiuso con 97 punti, rendendo necessario lo spareggio per determinare il podio. Nel tiro decisivo è stato Roberto Ridolfi a conquistare il secondo posto, seguito da Lorenzo Voltan, che ha completato il podio classificandosi al terzo posto. La gara ha messo in evidenza un livello tecnico molto elevato e una competizione sempre più equilibrata, con numerosi atleti in grado di contendersi le prime posizioni. Dopo due prove di campionato, la classifica generale vede al comando Helenio Chierici con 195 punti, seguito da Danilo Bollini con 192 punti ed Enrico Ceccoli con 190 punti, confermando una stagione che si preannuncia combattuta fino alle ultime gare. La stagione prosegue dunque all’insegna della competizione e della tradizione, elementi che continuano a rendere il tiro con la balestra uno dei simboli più rappresentativi della storia e dell’identità sammarinese.



c.s. Federazione Balestrieri Sammarinesi



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