La seconda stella interista in un francobollo di Poste San Marino

L’Inter si è aggiudicato il suo 20° scudetto il 22 aprile 2024 raggiungendo così il traguardo della seconda stella. San Marino torna a dedicare un francobollo alla squadra vincitrice del Campionato Italiano di calcio celebrando, con l’emblema ufficiale del club lo storico successo nerazzurro. Lo stemma dell’Inter tra due stelle blu su sfondo bianco per un francobollo da 3,20 euro destinato a tifosi, collezionisti e semplici appassionati che sarà prodotto in 40.008 esemplari. A completare il valore le scritte “3,20”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica di San Marino in argento e la legenda “Inter Campione d’Italia 2023-2024”. La bandella a sinistra del foglio riporta in alto il logo della squadra F.C. Internazionale Milano con la scritta “I M 2STARS” e in basso la legenda “Inter Campione d’Italia 2023/2024”.

Data di emissione: 15 giugno 2024 Valori: n. 1 valore da euro 3,20. Minifoglio da 6 francobolli con bandella a sinistra Tiratura: 40.008 francobolli Stampa: offset, tre Pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 13 x 13 ¼ Formato francobolli: 40 x 30 mm

cs Poste San Marino