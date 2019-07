La segreteria al territorio sul Circo con animali sul Titano

In riferimento alle notizie recentemente apparse sulla stampa locale in merito al Circo Busnelli Niuman, la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente ed il Turismo intende precisare alla cittadinanza quanto segue. Successivamente alle opportune verifiche effettuate in base e nel rispetto della normativa vigente in materia, la scrivente Segreteria di Stato ha richiesto ed ottenuto dall’organizzatore e responsabile dell’evento, Sig. Busnelli David, di proseguire con l'iniziativa in programma senza la presenza di animali di qualsiasi specie.