La Segreteria alla Sanità condanna l'aggressione al Pronto Soccorso

La Segreteria alla Sanità condanna l'aggressione al Pronto Soccorso.

La salute pubblica si fonda sulla serenità di chi opera in prima linea, un principio non negoziabile che l'esecutivo intende difendere contro ogni forma di intolleranza e violenza. L’episodio emerso in questi giorni – con con medici e infermieri aggrediti verbalmente al Pronto Soccorso - riaccende prepotentemente i riflettori sulla sicurezza dei dipendenti della struttura ospedaliera. Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Marco Gatti, commenta: "Chi aggredisce un operatore sanitario colpisce ognuno di noi. Esprimo la più sincera vicinanza ai medici e agli infermieri. Stiamo lavorando per affinare ulteriormente gli strumenti di protezione". Quando la violenza verbale o fisica entra in corsia, si spezza quel patto di fiducia che tiene unita la nostra comunità. Proprio per preservare tale equilibrio, l’ottimizzazione dei protocolli di tutela e il monitoraggio dei punti sensibili rimangono in cima alle priorità istituzionali.



c.s. Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità



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