La Segreteria di Stato a Ecomondo

La Segreteria di Stato con delega all’Ambiente e il Dipartimento Territorio hanno partecipato con grande interesse a Ecomondo, la fiera leader in Europa per l'innovazione nel settore della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare. In calendario questa mattina il convegno "Sistemi innovativi di prevenzione dei rifiuti e gestione circolare delle risorse" che ha visto tra i relatori l’Architetto Valeria Stacchini, esperto dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole del Dipartimento Territorio. Il seminario è stato un’occasione per approfondire nuovi approcci, buone pratiche e casi studio per la realizzazione di prassi più sostenibili di prevenzione e gestione di residui, scarti, sottoprodotti di origine industriale o urbana, ponendo particolare accento sull’importanza di sostenere un’economia circolare. Come ogni anno l'evento vede la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori economici, tutti uniti dalla volontà di affrontare la crisi ambientale attraverso soluzioni efficaci e sostenibili. La Segreteria di Stato e il Dipartimento Territorio hanno ribadito il loro impegno a promuovere politiche e pratiche innovative che favoriscano la sostenibilità, incentivando pratiche di riduzione, riuso e riciclo, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. La presenza a Ecomondo rappresenta un impegno concreto nel sostenere una cultura della sostenibilità e nella promozione di soluzioni che possano contribuire a un futuro più verde e resiliente. Attraverso l'adozione di tecnologie innovative e l'implementazione di strategie integrate, è possibile non solo migliorare la gestione dei rifiuti, ma anche preservare le risorse naturali per le generazioni future.