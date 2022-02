ISS La Segreteria di Stato chiarisce: “Niente da nascondere, il Direttore Generale utilizza nei suoi spostamenti un’autista dello Stato: quello della linea n°7 del trasporto pubblico”

È un peccato come prima notizia legata al nuovo Direttore Generale dell’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, non si sia parlato dei numerosi incontri svolti e programmati e dell’immediata operatività documentata dal Direttore, ma si sia preferito dare spazio a notizie non veritiere. In merito alla presunta auto blu che sembra essere stata messa a disposizione del nuovo Direttore Generale dell’ISS con tanto di autista personale, si vuole specificare che, al contrario del contenuto del comunicato stampa, non c’è nulla da nascondere. Il Direttore Generale ha utilizzato fin dal primo giorno del suo mandato, per gli spostamenti in territorio necessari a raggiungere il suo posto di lavoro, l’autista messo a disposizione dall’AASS: il conducente della linea pubblica n°7. Parlando poi della mancata trasparenza sulla nomina del nuovo Direttore Generale, teniamo a specificare che la stessa delibera è stata pubblicata sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Interni la mattina del 2 febbraio. Nello spirito di trasparenza e collaborazione e tendendo la mano anche a chi oggi è dichiaratamente detrattore della nomina del Direttore Generale ISS, si vuole specificare che per un piccolo errore amministrativo, tutto questo è stato fatto con leggero ritardo. Si vuole infine specificare che l’ufficio stampa dell’Istituto Sicurezza Sociale e quello della preposta Segreteria di Stato per la Sanità sono sempre disponibili a fornire informazioni a chi vorrà, prima di riportarle a mezzo stampa, verificare le proprie fonti.

