La Segreteria di Stato con delega all’Informazione ha consegnato ad Autorità Garante e Consulta una nuova sede

Autorità Garante e Consulta per l'Informazione hanno una sede. Questa mattina il Segretario di Stato per l'Informazione Federico Pedini Amati ha consegnato le chiavi della sala messa a disposizione di Autorità e giornalisti sita nel cuore di San Marino Città, in Scala dell'Arengo 1.

“Mi sono impegnato pubblicamente -ha detto il Segretario con delega all'Informazione Pedini Amati- affinché Autorità Garante e Consulta avessero una base nella quale operare, riunirsi e tenere gli archivi. Sono contento, oggi, di potere dare corso a quella promessa. È il riconoscimento all'impegno professionale dei giornalisti, all'azione dell'Autorità con i quali la politica vuole collaboare nel rispetto dei ruoli reciproci”. Il Presidente dell'Authority Francesco Bongarrà ha definito la sede “arricchimento che garantisce indipendenza dei giornalisti e valorizza chi svolge il primario compito di informare e chi su mandato del Consiglio Grande e Generale ha il compito di coordinare il sistema”.

Un ringraziamento anche dal Presidente della Consulta Roberto Chiesa: “Abbiamo sempre detto che la Consulta è la casa di tutti i giornalisti. Oggi, grazie all'impegno della Segreteria di Stato, a questa casa abbiamo dato anche i muri. Più il lavoro degli operatori dell'informazione è qualitativo, più si alza il livello di democrazia di un paese”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato con delega all’Informazione