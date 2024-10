La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ricorda l’attentato del 7 ottobre 2023

É trascorso un lunghissimo anno dalla terribile strage che, colpendo civili israeliani, ha innescato una escalation di violenze inaudite, di pratiche cruente sugli ostaggi, investendo popolazioni innocenti in un’area che si è progressivamente allargata. San Marino ha condannato in ogni sede e continua a condannare convintamente la drammatica aggressione e a sostenere l’urgenza, oramai improcrastinabile, di pervenire ad un cessate il fuoco, che possa preludere all’avvio di una fase negoziale, per garantire pace e sicurezza ai due popoli coinvolti. La Repubblica è altresì convinta della necessità di una forte cooperazione internazionale, per rivendicare pienamente il rispetto del diritto internazionale e umanitario e per scongiurare la prosecuzione delle atrocità. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, anche in questo doloroso anniversario, richiama la vicinanza e l’attenzione costanti della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri all’evoluzione delle ostilità, affinché possano aprirsi concrete speranze di pace, in un’area martoriata che, oggi più che mai, è dovere di tutti proteggere e riportare ad una stabilizzazione.

