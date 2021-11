La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si unisce alle celebrazioni della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, domani richiamata in tutto il mondo, in ricordo della data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La Repubblica intraprese subito dopo il processo di ratifica di questo importante strumento internazionale e 30 anni fa, nel 1991, ne divenne a pieno titolo Stato membro. In questi 30 anni, la Repubblica ha progressivamente implementato l’ampio dettato convenzionale recependo con adeguati provvedimenti normativi interni i disposti della Convenzione, e tutelando diritti fondamentali ed inalienabili per la categoria più vulnerabile della società. A testimonianza della grande attenzione sulla tematica, San Marino non manca di seguire anche nelle sedi multilaterali le attività di monitoraggio e le consultazioni per far sì che al minore venga progressivamente riconosciuta e concretamente applicata la più ampia sfera di diritti e allo stesso sia attribuita centralità nelle scelte e partecipazione nei poteri decisionali. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si è sempre adoperata, negli anni, nel ratificare tempestivamente tutte le Convenzioni internazionali rivolte a tutelare i diritti dei bambini, tra cui la Convenzione di Lanzarote. La Repubblica, inoltre, dispone oggi di un quadro normativo a tutela dell’infanzia particolarmente evoluto, quest’anno ulteriormente arricchito della legge n. 79 in materia di “Accoglienza di minori stranieri non accompagnati” che apre la possibilità alle famiglie di intraprendere un percorso di affido di minore. “Siamo molto soddisfatti di aver dato alla luce un provvedimento così importante, fortemente voluto da tutti i membri del Consiglio Grande e Generale, che l’ha approvato all’unanimità – ha affermato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e il Dipartimento si stanno già adoperando, insieme agli altri Uffici pubblici coinvolti, per rendere operative le procedure necessarie all’accoglienza dei minori nelle famiglie sammarinesi”.

Cs Segreteria Esteri