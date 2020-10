La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si unisce alle celebrazioni della Giornata mondiale dell’alimentazione

Festeggiata in oltre 150 Paesi in tutto il mondo, la Giornata mondiale dell’alimentazione assume quest’anno particolare rilievo alla luce della pandemia da COVID-19, che ha messo a nudo la fragilità dei nostri sistemi alimentari, minacciando di spingere milioni di persone verso la fame. Il virus ha fatto riaccendere l’apprezzamento per la sicurezza alimentare, privilegio che alcuni danno per scontato e di cui invece molti, troppi, devono fare a meno. Di rilievo in questo senso il conferimento del Premio Nobel per la Pace al World Food Programme (WFP) delle Nazioni Unite lo scorso 9 ottobre, per le iniziative di assistenza alle persone che soffrono la fame. In questo stesso 2020, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) compie 75 anni e, dalla fondazione il 16 ottobre 1945, i temi cardine dell’Organizzazione continuano a guadagnare rilevanza ed espandersi. In questa importante ricorrenza, la FAO celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione con un evento online dal titolo “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme. Le nostre Azioni sono il nostro futuro”, a cui prenderà parte la Missione permanente di San Marino a Roma. L’iniziativa pone l’accento sulla necessità di un maggiore impegno al fine di ottenere sistemi agroalimentari più resistenti e collaborare al raggiungimento di una solidarietà globale capace di risollevare il pianeta dalla crisi, acuita dalla pandemia. La Repubblica di San Marino crede fermamente che una volontà internazionale consistente sia necessaria al fine di rendere reversibili alcuni delle principali problematiche legate all’alimentazione, la maggior parte delle quali derivate da ineguaglianze socio-economiche e da una scarsa attenzione ai temi della sostenibilità. Punto cruciale dell’impegno sammarinese è la lotta allo spreco alimentare, celebrata lo scorso 29 settembre con la Giornata Internazionale sulla Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari istituita con la prima storica Risoluzione promossa da San Marino alle Nazioni Unite.

Segreteria Esteri