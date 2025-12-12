La Segreteria di Stato per gli Affari Interni presenta il nuovo spot della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni presenta il nuovo spot della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Oggi presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni si è tenuta una conferenza stampa dedicata alla presentazione dell’ultimo spot relativo alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, realizzata in collaborazione con il Corpo della Polizia Civile e San Marino RTV. Il lancio del terzo inserto pubblicitario televisivo della campagna, dedicato al rispetto dello spazio riservato ai disabili, si propone di rafforzare la cultura della prevenzione e della responsabilità tra i cittadini sammarinesi. Presenti oggi alla conferenza stampa i Comandanti dei corpi delle Forze dell’ordine: Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca. La campagna di sensibilizzazione è nata sulla scia della legge finanziaria del 2017, all’articolo 32, che istituiva un’entrata vincolata pari all’1% delle multe e sanzioni amministrative comminate da Polizia Civile, Gendarmeria e Guardie di Rocca, destinata a iniziative di sicurezza stradale. Tuttavia, tali risorse, prima di questa iniziativa non erano state ancora pienamente utilizzate secondo le finalità previste. Nel corso del 2024, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, in collaborazione con San Marino RTV, ha avviato un progetto di sensibilizzazione attraverso spot televisivi, radio, minipodcast e interviste radiofoniche, affrontando temi cruciali come l’abuso di alcool alla guida, l’uso improprio del cellulare e l’importanza del rispetto dei posteggi riservati ai disabili. Gli spot radiofonici sono trasmessi, da Radio San Marino (che utilizza anche i circuiti di Rai Play Sound e Dab+) e Radio San Marino Classic, mediante 1.176 passaggi da giugno a dicembre; mentre gli spot televisivi, messi in onda dalla TV di stato raggiungeranno entro l’anno il numero di 882 passaggi prevalentemente nelle fasce orarie a ridosso dei Tg. Queste iniziative si inseriscono nelle strategie internazionali promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalle Nazioni Unite, che evidenziano l’efficacia delle campagne mediatiche nel ridurre del 9% incidenti e decessi. San Marino, con il suo impegno, si allinea alle migliori prassi internazionali, contribuendo a una strategia di prevenzione e sensibilizzazione che tutela la vita dei cittadini e promuove comportamenti responsabili su strada.

Dichiarazioni:

Andrea Belluzzi- Segretario di Stato per gli Affari Interni:

“La sicurezza dei trasporti su strada rimane una priorità strategica per le Istituzioni, affrontata attraverso un approccio multidisciplinare che privilegia le politiche di prevenzione e le attività di controllo. Le forze dell’Ordine hanno la funzione di sanzionare ma anche quella di dialogare con i cittadini ponendosi come interlocutori attenti in un’ottica propositiva in merito alla riduzione degli incidenti. Anche nell’ambito di questo progetto il loro apporto è stato decisivo. Le principali cause degli incidenti — velocità eccessiva, guida in stato di ebbrezza, distrazioni causate dall’uso del cellulare e mancato uso di cinture di sicurezza — hanno la loro origine in comportamenti umani modificabili, sui quali si sta concentrando l’attenzione di questa campagna; sensibilizzare per prevenire, è la finalità principale che in maniera congiunta si desidera realizzare.”

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Interni

