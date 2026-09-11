La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ricorda Emma Bonino

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ricorda Emma Bonino.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni apprende con profondo cordoglio e commozione la notizia della scomparsa di Emma Bonino, storica figura della politica italiana ed europea, venuta a mancare oggi a Roma all'età di 78 anni. Nel corso di oltre cinquant'anni di ininterrotto impegno pubblico, Emma Bonino è stata una voce instancabile, coraggiosa e intransigente nella difesa dei diritti civili e umani, distinguendosi in prima linea per le sue storiche battaglie a favore dell'autodeterminazione femminile, contro le mutilazioni genitali femminili e per la moratoria universale della pena di morte. Parlamentare di lungo corso, Ministra degli Affari Esteri, Commissaria europea e fondatrice di +Europa, ha saputo coniugare un rigoroso senso delle istituzioni a una straordinaria passione civile, lasciando un'impronta indelebile nella storia politica italiana e nel dibattito europeista. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni desidera ricordare con affetto e profonda gratitudine anche il legame speciale che ha unito Emma Bonino alla Repubblica di San Marino. Un rapporto culminato nell'incontro ufficiale del gennaio 2014, quando, nella veste di Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, accolse a Roma l'allora Segretario di Stato per gli Affari Interni Pasquale Valentini. In quella circostanza, oltre a un proficuo confronto sui temi della cooperazione e dei rapporti bilaterali, la Ministra Bonino sostenne con ferma convinzione la vocazione europeista di San Marino, confermando la piena disponibilità del Governo italiano ad accompagnare la Repubblica nel suo storico percorso di maggiore integrazione con l'Unione Europea. Alla famiglia, ai cari e a quanti hanno condiviso con lei decenni di militanza e ideali democratici, giungano le più sentite e partecipate condoglianze della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e dell’intera comunità sammarinese.

C.s, - Segreteria di Stato per gli Affari Interni

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