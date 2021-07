La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e la Segreteria di Stato per la Sanità comunicano l’approvazione della Variante al Piano Particolareggiato del Nuovo Ospedale di Stato

Con viva soddisfazione il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti, e il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, comunicano che la Commissione per le Politiche Territoriali, nella seduta di lunedì 26 luglio u.s., ha adottato la Variante al Piano Particolareggiato della Zona Servizi Sanitari, in località Cailungo, per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Stato. Ricordiamo che la realizzazione del Nuovo Ospedale di Stato rientra tra le infrastrutture definite strategiche nell’art. 34 della Legge di Bilancio; a tal fine il Congresso di Stato attraverso la Delibera n.51 del 19 gennaio u.s. ha costituito specifico Gruppo di Lavoro, composto da tecnici sammarinesi della pubblica amministrazione esperti nel settore edile e sanitario unitamente a tecnici del politecnico di Milano e dal Comitato Esecutivo dell’ISS. Tra i compiti l’individuazione dei costi sostenuti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché la sistematizzazione delle indicazioni tecniche connesse al nuovo atto organizzativo che ISS ha necessità di implementare in previsione della realizzazione del nuovo Ospedale. Grazie alla loro professionalità, ognuno per la propria competenza, in pochissimi mesi sono state definite le Linee Guida contenenti le valutazioni in termini di economicità, funzionalità, e adeguatezza degli elementi e dei criteri che dovranno guidare la progettazione della nuova struttura ospedaliera. Le Linee Guida sono state adottate dal Congresso di Stato il 6 aprile u.s. con Delibera n. 13 e hanno condotto alla predisposizione della Variante di Piano Particolareggiato, primo passo, per la futura realizzazione del nuovo Ospedale. Il progetto, adottato dalla Commissione per le Politiche Territoriali rappresenta uno studio di fattibilità già ad uno stato avanzato e si configura come un progetto che i Segretari di Stato per il Territorio e per la Sanità, per conto del Governo, intendono presentare alla Cittadinanza già a partire dai primi giorni di Settembre. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): e Roberto Ciavatta (Segretario di Stato per la Sanità e sicurezza sociale): “Gli obiettivi del nuovo Ospedale sono orientati, da un lato ad ottenere una struttura moderna costruita con le nuove tecnologie nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, dall’altro lato una struttura che possa offrire servizi competitivi e di alto livello. Il progetto prodotto dal Gruppo di Lavoro, e quindi anche dal Comitato Esecutivo dell’ISS rappresenta una significativa risposta sull’ottimo lavoro condotto dal Direttore Generale ISS nell’ambito dei suoi obiettivi, segno di competenza e professionalità.”.

Cs Segreterie Sanità e Territorio