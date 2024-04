“La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura e la Cantina San Marino presentano il primo VINO BIANCALE 2023 BIOLOGICO”

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura e la Cantina San Marino informano la cittadinanza che Venerdì 12 Aprile p.v., alle ore 11, presso i locali del Consorzio Vini Tipici di San Marino, il Segretario di Stato al Territorio, Ambiente ed Agricoltura, Stefano Canti e il Presidente ed il Direttivo della Cantina San Marino presenteranno al pubblico il nuovo VINO BIANCALE, ultimo nato tra la gamma dei vini sammarinesi. Si tratta del BIANCALE ad Identificazione di Origine vendemmia 2023 ottenuto da uve della varietà Biancale coltivate esclusivamente all’interno del territorio sammarinese osservando i dettami imposti dall’agricoltura biologica. Nel corso dell’evento inaugurale, al quale parteciperanno anche i viticoltori sammarinesi che hanno conferito le uve di questa nuova produzione, saranno illustrate le caratteristiche del vino e l’impegno del Consorzio Vini Tipi San Marino, supportato dalle autorità preposte in materia, nel perseguire l’ambizioso progetto di transizione della produzione viticola da “convenzionale” in “biologica”. All’appuntamento sono invitati tutti coloro che sono coinvolti ed interessati allo sviluppo dell’agricoltura sammarinese in termini di salvaguardia dell’ambiente e ricerca della massima espressione qualitativa. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “C’è grande attesa per la presentazione del primo vino bianco “BIANCALE” interamente biologico. Dopo il grande successo ottenuto dai prodotti enogastronomici del nostro territorio promossi lo scorso mese di Febbraio 2024 all’evento Slow Wine Fair organizzato da Slow Food Italia, le eccellenze vitivinicole saranno presenti all’interno del contesto internazionale della “56° edizione del Vinitaly che avrà luogo a Verona dal 14 al 17 Aprile 2024”. Un sentito ringraziamento vorrei rivolgerlo alla Cantina San Marino per l’impegno che sta dedicando alla promozione dei prodotti della nostra terra ed a tutte le attività in campo per la crescita del settore vitivinicolo.