La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura ed il Consorzio Terra di San Marino ad Agriumbria 2023

Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti su gentile invito del Presidente di Umbria Fiere Stefano Ansideri ha preso parte oggi alla giornata inaugurale dell’edizione 2023 di Agriumbria. Agriumbria è una fiera sempre più al centro dell'attenzione degli addetti ai lavori, è considerata oggi la più importante fiera zootecnica nazionale e la seconda fiera di riferimento in Italia per l'agricoltura. L’Esposizione Nazionale dell’Agricoltura, della Zootecnia e dell’Alimentazione si tiene da 54 anni a Bastia Umbra ed è stata inaugurata oggi dai Ministri italiani Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Marina Calderone (Lavoro) e da Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria. Il Segretario Canti, che ha avuto modo di incontrare le autorità italiane è stato accompagnato da un gruppo di agricoltori del Consorzio Terra di San Marino. “La fi(li)era è servita è il titolo tema di questa edizione”. Le materie prime, la terra e i suoi prodotti sono gli ingredienti distintivi del settore alimentare che rende unico il Made in Italy anche all’estero. Oggi viene sempre più marcato il termine “filiera” per analizzare il processo che porta dalla terra alla tavola i prodotti che consumiamo ogni giorno. Il Ministro Lollobrigida ha focalizzato l’attenzione sull’importa della qualità dei prodotti e su come l’Italia ha proposta la cucina italiana quale patrimonio immateriale dell’Umanità. Impegno che anche il Segretario di Stato Canti intende perseguire con i prodotti biologici della Repubblica di San Marino, al fine di valorizzare al meglio le produzioni enogastronomiche del nostro piccolo territorio. La qualità è ritenuta garanzia di un marchio distintivo del territorio ed elemento necessario e fondamentale per la tutela dell’ambiente. I produttori sono i primi soggetti interessati a custodire il territorio e a tutelare l’ambiente. La partecipazione dei nostri agricoltori alla fiera testimonia l’impegno degli stessi nel mantenersi informati ed aggiornati per svolgere al meglio la propria attività.

cs SdS per il Territorio