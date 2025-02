La Segreteria di Stato per il Territorio ringrazia i residenti di Strada Caiese (Dogana)

“L’impegno continuo per il decoro e la manutenzione è una priorità per la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente”

La Segreteria di Stato al Territorio ringrazia i residenti di Strada Caiese (Dogana) per l’apprezzamento espresso sul lavoro di bonifica della zona, confermando così l’importanza di un impegno costante per il decoro e la manutenzione del territorio.

Il percorso di bonifica e valorizzazione dell’area proseguirà con il supporto di tutti gli attori coinvolti, in un’ottica di collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Nel 2025, infatti, sono state stanziate più risorse per manutenzione e bonifiche, accompagnate da investimenti mirati per progetti strategici destinati a cantieri che da tempo necessitavano di essere avviati o portati a termine.

Le piccole opere sono il motore di grandi risultati: questo è l’impegno della Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, che continuerà a lavorare con determinazione per garantire ordine, sicurezza e qualità negli spazi pubblici, a beneficio di tutta la comunità.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente