La Segreteria di Stato per il Turismo esprime dispiacere per gli inqualificabili messaggi di aggressione rivolti a Povia

La Segreteria di Stato per il Turismo esprime scoramento e dispiacere per gli inqualificabili messaggi di aggressione rivolti a Povia. Il concerto, organizzato dalla San Marino Concert Band, si è svolto in uno straordinario clima di partecipazione e festa. Povia ha dimostrato al pubblico di Campo Bruno Reffi grande sensibilità artistica e umana. Gli attacchi mediatici a lui rivolti sono del tutto infondati e si basano su malintesi o informazioni errate pretestuose. Povia espone opinioni o posizioni personali su questioni sociali, politiche o culturali che sono contrastanti spesso con quelle della maggioranza. È comprensibile che ciò susciti dei dibattiti accesi e che si crei un’attenzione mediatica negativa da parte di coloro che non sono d'accordo con lui. Ciononostante le reazioni ancorché intense da parte del pubblico e dei media rispetto ad argomenti controversi o sensibili, non dovrebbe mai travalicare il confine della menzogna e dell’offesa. La Segreteria di Stato per il Turismo censura fortemente queste espressioni di inciviltà e intolleranza a favore di un dialogo aperto e costruttivo ed esprime la propria solidarietà a Povia, che ringrazia sentitamente per la disponibilità, il garbo e l’umanità dimostrata.

Cs - SdS Turismo

