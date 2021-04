La Segreteria di Stato per il Turismo presenta il TTT ai nuovi Capitani di Castello

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha incontrato questa mattina i Capitani dei 9 Castelli di San Marino eletti lo scorso 29 novembre per presentare loro il progetto Sustainable Tourism Development del Tavolo Turistico Territoriale (TTT) ideato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e del Ministero del Turismo italiano, che ha già l’adesione ufficiale delle regioni Marche ed Emilia Romagna e del quale le amministrazioni locali sammarinesi fanno parte insieme ai Comuni del territorio limitrofo italiano che attualmente, al seguito di alcune richieste di adesione, sono 116. Il confronto, con i tecnici che si occupano di sviluppare il progetto è proseguito con una presentazione degli stessi Capitani di Castello delle peculiarità locali che hanno interesse a promuovere e che è interesse della Segreteria di Stato inserire nei piani di sviluppo. Sono previsti, per i prossimi mesi, ulteriori incontri sullo stesso tema.