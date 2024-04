La Segreteria di Stato per l’Industria sigla un protocollo con la Transatlantic Harmonic Foundation ed incontra gli imprenditori statunitensi Grazie al supporto della Transatlantic Harmonic sono stati presentati ad un prestigioso contesto economico i progetti di sviluppo dell’economia sammarinese

La Segreteria di Stato per l’Industria sigla un protocollo con la Transatlantic Harmonic Foundation ed incontra gli imprenditori statunitensi.

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha tenuto ieri mattina un incontro con una prestigiosa platea di investitori e rappresentanti di aziende interessate al contesto economico della Repubblica di San Marino e con Pete Nonis, Vice Presidente di BCIU Business Council for International Understanding, un promotore di intese in ambito economico. Tra le numerose aziende presenti anche colossi quali NIAF, Intel, Amazon, Intesa San Paolo, Merck, Enquire AI, Albright Stonebridge Group… L’appuntamento ha fatto seguito alla firma di un Memorandum con la THF, Fondazione creata dal Transatlantic Investment Committee e da Harmonic Innovation Group, impegnata nel rafforzamento degli investimenti transatlantici in specifici verticali tecnologici secondo il paradigma dello sviluppo armonico, attraverso programmi di collaborazione pubblico-privata. La Fondazione, presieduta dal Dott. Andrea Gumina, grazie all’intesa sottoscritta sarà impegnata anche per la promozione dell’economia sammarinese. L’evento organizzato ieri è la immediata concretizzazione di quanto contenuto nel protocollo siglato con la THF, un’importante iniziativa per la promozione delle peculiarità dell’economia sammarinese nel mondo. Al centro della presentazione del Segretario di Stato Righi il recente decreto in materia di “sandbox” particolarmente apprezzato dagli imprenditori presenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: