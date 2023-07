La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e Poste San Marino S.p.A. annunciano l’attivazione della nuova funzione ‘Scambia’ per la SMaC Card.

Attiva dal 1 agosto per il trasferimento di credito tra carte mediante smartphone.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio congiuntamente a Poste San Marino S.p.A. comunica l’attivazione, a partire dal 1 agosto prossimo, della funzione ‘Scambia’ della SMaC Card che renderà possibile il trasferimento di denaro da una a due o più carte. Così migliorato e sviluppato, lo strumento consentirà di effettuare l’operazione da smartphone attraverso l’APP dedicata, rendendolo particolarmente interessante per il target dei più giovani. Lo smartphone che deve ricevere una somma di denaro, attivando la funzione ‘Richiedi’ e inserendo l’importo che intende ricevere, avvia la generazione di un QR code che può essere letto attraverso la telecamera da chi invia. Con la lettura del QR-code viene evidenziato il destinatario, la data dell’operazione e l'importo. Confermata l'operazione il trasferimento del credito avviene in tempo reale. Non è consentito l'invio dell'immagine del QR-code a un soggetto non fisicamente in prossimità dello smartphone che ne attiva la produzione. La funzione ‘Invia’, attraverso la funzione ‘Dividi Spesa’, consente di attivare la registrazione di un importo, pagato dal titolare card, da dividere in più richieste di rimborso verso altri titolari di card. Digitando l'importo del pagamento totale e il numero dei soggetti tra cui dividere, compreso il titolare della card, si ha la possibilità di attivare più QR-Code e dividersi una spesa. Per le attività di trasferimento di denaro tra SMaC Card sono previsti i seguenti limiti massimi: i trasferimenti in uscita, indipendentemente dal numero di transazioni, non possono superare l'importo di € 950,00 per singola SMaC Card. Il limite massimo mensile per i trasferimenti totali in entrata, indipendentemente dal numero di transazioni, non può superare l'importo di € 950,00 per singola SMaC Card. Il limite massimo per singola transazione non può superare l'importo di € 450,00. Per attivare le nuove funzioni potrebbe essere necessario aggiornare l’APP. Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla consultazione del sito www.sanmarinocard.com.

C.s. congiunto Segreteria di Stato Finanze e Poste San Marino S.p.A

