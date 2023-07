La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio precisa i termini per il versamento del primo acconto IGR e dei contributi 2023

A seguito delle numerose richieste di informazioni pervenute nelle ultime ore, la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio precisa che, ai sensi delle disposizioni vigenti, i termini per il versamento del primo acconto sull’imposta generale sui redditi e del primo acconto dei Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS relativi all’esercizio 2023 scadono il 31 luglio p.v. ‘Nel progetto di legge di variazione di bilancio 2023 il Governo aveva inserito la proroga straordinaria dei predetti termini; a causa degli oltre 100 emendamenti presentati dalle forze politiche di opposizione, la legge non è giunta ad approvazione nella seduta consigliare terminata lo scorso 21 luglio, pertanto la proroga in trattazione non è stata approvata e non è entrata in vigore in tempo utile’, specifica il Segretario con delega alle Finanze Marco Gatti.