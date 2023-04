La Segreteria di Stato Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura e la Cantina San Marino alla “55° edizione del Vinitaly - Salone internazionale dei vini e distillati”

Dopo la partecipazione allo Slow Vine 2023 a Bologna lo scorso mese di Febbraio, la Repubblica di San Marino è presente alla “55° edizione del Vinitaly - Salone internazionale dei vini e distillati” a Verona dal 2 al 5 aprile 2023. Organizzato da Vinitaly e Veronafiere con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Italiano e della Regione Veneto, la “55° edizione del Vinitaly - Salone internazionale dei vini e distillati” è la più grande «ambasciata» del vino, con oltre 4mila aziende da tutta Italia e da più di 30 nazioni, e un contingente record che supera i mille top buyer (+43% sul 2022) da 68 Paesi selezionati, invitati e ospitati da Veronafiere in collaborazione con Ice Agenzia. La “55° edizione del Vinitaly sarà un evento ricco di colori, sapori e profumi dove quest’anno vedrà la presenza anche della nostra Repubblica San Marino con lo Sterpeto (rosso), il Caldese (bianco) e l’Oro dei Goti (bianco passito), vini ad identificazione d’origine prodotti con uve provenienti da vitigni autoctoni del nostro territorio. La giornata inaugurale è stata caratterizzata dalla proficua collaborazione fra Italia e San Marino in ambito di politiche agricole e ambientali ulteriormente confermata dall’incontro tra il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti e il Ministro per l’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e dalla partecipazione del segretario Canti agli eventi culturali organizzati presso lo stand del ministero Italiano. All’inaugurazione erano presenti tantissime autorità italiane a partire dal Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, dai ministri Lollobrigida, Sangiuliano (Cultura) Salvini (infrastrutture) e Tajani (Esteri) e dai presidenti delle Regioni Veneto (Zaia), Toscana (Giani), Umbria (Tesei) e Emilia Romagna (Bonaccini) e dal sindaco di Verona, Damiano Tommasi a testimonianza che quando li istituzioni fanno sistema i risultati e la crescita sono visibili a tutti. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Dopo il grande successo dei prodotti enogastronomici del nostro territorio promossi a Terra e Madre, lo scorso mese di Settembre 2022 e all’evento Slow Wine Fair organizzato da Slow Food Italia di febbraio, le eccellenze vitivinicole del nostro territorio sono presenti in questo importante evento. Un sentito ringraziamento alla Cantina San Marino per l’impegno che sta dedicando alla promozione dei prodotti della nostra terra ed a tutte le attività in campo per la crescita del settore vitivinicolo. Infine ringrazio la Regione Emilia Romagna nella figura del suo Presidente Bonaccini e dell’Assessore Mammi per aver consentito la nostra presenza all’interno dello stand della Regione”.

Cs - SdS Territorio