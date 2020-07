La Segreteria Esteri ricorda il bando internazionale per i tirocini presso la Commissione europea

In occasione della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili (15 luglio), la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera rammentare ai giovani sammarinesi la possibilità di partecipare al bando internazionale per i tirocini presso la Commissione europea. Due volte all'anno, la Commissione offre circa 950 tirocini di cinque mesi retribuiti, amministrativi o di traduzione. Questo numero è indicativo; per ogni periodo, l'Ufficio tirocini determina il numero esatto di tirocinanti da attribuire a ciascuna Direzione generale, servizio e agenzia, in funzione della disponibilità di bilancio e delle condizioni esistenti (dimensioni, capacità di assorbimento, risultati delle valutazioni effettuate, ecc.). Il tirocinio costituisce un’importante approfondimento dei processi e delle politiche delle istituzioni europee, offrendo l'opportunità di contribuire al lavoro quotidiano della Commissione e di mettere in pratica la teoria accademica. Le iscrizioni per il periodo di marzo 2021 apriranno il 16 luglio alle 12:00 e si chiuderanno il 31 agosto, sempre alle 12:00. Più informazioni nell’apposita sezione del sito della Commissione Europea riservata alle opportunità formative (https://ec.europa.eu/stages/node_en). Visto il particolare momento storico, che vede la Repubblica fortemente impegnata sul fronte europeo nel negoziato con l’Unione europea per l’Accordo di associazione, la Segreteria di Stato invita i giovani sammarinesi, residenti e non, a valutare questa importante possibilità di stage.

c.s. Segreteria di Stato Esteri