La Segreteria Giustizia sull'astensione degli Avvocati dalle udienze penali

La Segreteria di Stato per la Giustizia non può che prendere atto, a seguito della lettura del comunicato adottato dall’Ordine degli Avvocati e Notai, della decisione dei professionisti di astenersi a tempo indeterminato dalle udienze penali.

La Segreteria comprende e accogliere le ragioni che hanno condotto a tale determinazione ed anzi vi è la profonda convinzione che tale risoluzione sia stata non poco sofferta. Si coglie dunque l’occasione per dimostrare una stretta vicinanza all’Ordine degli Avvocati e Notai e rinnovare la fiducia nel rapporto di collaborazione che ha caratterizzato l’attività di questi mesi.

In questo contesto, la stessa Segreteria è consapevole della serietà dei problemi che caratterizzano il sistema della giustizia sammarinese ed in particolare del loro radicarsi a partire dai gravissimi avvenimenti che hanno caratterizzato la precedente Legislatura e che hanno compromesso la fiducia dei professionisti e dei cittadini sammarinesi nella Giustizia. In data odierna, infatti, il Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia ha provveduto ad inviare una nota ai Magistrati e a tutti gli operatori del Tribunale affinché ognuno, per la propria competenza, collabori per consentire l’adeguamento alle disposizioni di distribuzione del lavoro emesse in data 24 luglio 2020. Operatività, del resto, pienamente confermata da recenti interventi giurisprudenziali.

La Giustizia, negli ultimi due anni, ha dovuto confrontarsi, da un lato, con un’azione politica che non si è dimostrata progettuale nel risolvere delicate problematiche ed affrontare necessarie riforme e dall’altro con chi ha considerato la Giustizia stessa un solo mezzo per il perseguimento dei propri interessi particolari. La Segreteria ritiene, dunque, che questo sia il momento giusto per dare le dovute concrete risposte alle comprensibili richieste avanzate dall’Ordine, auspicando, peraltro, la più celere individuazione, da parte dell’organo preposto, di una figura di dirigenza per il Tribunale.

Nella profonda convinzione che il contributo dell’Ordine sia una risorsa preziosa per il perseguimento di progetti che la Segreteria intende condurre, le prossime settimane di lavoro costituiranno un momento estremamente significativo per dare avvio a progetti che da tempo la politica ha promesso e che raramente si sono in concreto tradotti in reali intenti di riforma.

A questo proposito, verranno presto istituiti due Gruppi di lavoro, che prevederanno la presenza anche dei professionisti iscritti dell’Ordine, per la redazione di un nuovo progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale.

Lo stato attuale di estrema criticità, infatti, deve orientare l’azione della Segreteria nel tentare, con ogni mezzo, di porre fine alle difficoltà che si sono create negli ultimi anni.

L’ascolto delle istanze dei professionisti e l’attuazione di riforme che si considerano focali per il sistema sammarinese avranno, pertanto la totale priorità e catalizzeranno il totale impegno della Segreteria.



Comunicato stampa

Il Segretario di Stato per la Giustizia

Massimo Andrea Ugolini