La Segreteria Industria incontra i vertici di Nomisma: massima condivisione per il progetto San Marino 2030

La Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio e i tecnici di Nomisma hanno incontrato oggi i funzionari delle altre nove Segreterie di Stato

Giornata di incontri serrati per la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio che insieme ai vertici di Nomisma, a Palazzo Begni, si confronterà sul progetto San Marino 2030 con le altre nove Segreterie di Stato. L’obiettivo è quello di allineare tutti gli stakeholders sui contenuti relazionandoli alle deleghe di ciascuna Segreteria per uno sviluppo corale delle linee guida. I primi a sedersi al tavolo del Progetto San Marino 2030 sono stati i tecnici della Segreteria di Stato per il Lavoro seguiti da quelli della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e da un rappresentante delle Segreterie Interni e Sanità. Gli incontri, della durata di 45 minuti ciascuno, proseguiranno fino al tardo pomeriggio.

Alle 16.30 si terrà un altro importante momento di confronto, sempre per la condivisione dei contenuti del progetto di sviluppo voluto dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, il Segretario di Stato Fabio Righi incontrerà infatti i vertici di Banca Centrale, Agenzia di Informazione Finanziaria e di Associazione Bancaria Sammarinese.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio



