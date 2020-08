La Segreteria Industria presenta “San Marino Comics”

L’Associazione San Marino Comics anche con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa, organizza la settima edizione dell’evento “San Marino Comics” in programma nei giorni 28 -29 – 30 agosto, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore e per tutti i curiosi di ogni età. Nelle vie del centro storico verranno allestite aree a tema dedicate: una mostra mercato con espositori da tutt’Italia, opere realizzate con mattoncini Lego, possibilità di cimentarsi in avvincenti tornei di giochi da tavolo, spettacoli fantasy ed a tema Harry Potter, concerti di cartoon cover band, karaoke, sfilate e raduni di cosplay, infine in Piazza Sant’Agata un’intera area dedicata alle sfide ai video-games. Nella splendida cornice di Piazza della Libertà saranno poi presenti autori, disegnatori e sceneggiatori che si alterneranno sul palco in divertenti conferenze interattive. L’Associazione San Marino Comics, in sinergia con le autorità preposte, si è adoperata per predisporre tutte le accortezze organizzative ed i presidi necessari affinché l’evento si possa svolgere in totale sicurezza.

c.s. Segreteria Industria, Artigianato e Commercio