La Segreteria Industria sulla collaborazione raggiunta in materia di semplificazione normativa.

Il Segretario di Stato Fabio Righi esprime piena soddisfazione per la formalizzazione del rapporto di collaborazione tra la Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio, l’Ordine degli Avvocati e Notai e l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino. Una volta tanto, nei fatti e non solo nelle parole, saranno i talenti, le esperienze e le competenze sammarinesi a collaborare con l’esecutivo per la realizzazione degli obiettivi di crescita del Paese. La collaborazione prevede, infatti, un’attività di consulenza ed assistenza al fine del raggiungimento degli obiettivi del piano di semplificazione normativa posta in essere dalla Segreteria, semplificazione da inte ndersi non solo come riordino delle norme vigenti nei vari settori ma aggiornamento, ammodernamento delle stesse valutando l’introduzione di strumenti innovativi che possano rendere l’ordinamento sammarinese non solo più semplice ma competitivo ed attraent e. Il rapporto avviato da tempo e formalizzato con la firma dei disciplinari di incarico nella giornata di mercoledì 9 u.s. h a già prodotto un programma di intervento preciso che non può che partire, considerato il difficile momento, dal settore economic o. Un primo importante intervento è stato presentato proprio nella giornata di mercoledì a maggioranza ed opposizione ed attiene ad un testo di legge che permetterà ai liberi professionisti di poter svolgere la propria attività nella forma della società di capitali nella convinzione che il futuro non possa che essere quello di incentivare una multi displinarità con tutto quanto ne consegue dal punto di vista della qualità dell’attività e della formazione. Se è vero come e vero che il Paese deve andare verso una sua internazionalizzazione ed un’apertura verso l’ esterno dobbiamo fornire ai nostri operator i, che rappresentano i più importanti attori tanto nell’attività di attrazione di investimenti in territorio quanto nel supporto allo sviluppo del tessuto soc io economico nostrano verso un contesto globale , tutti gli strumenti per poterlo fare al meglio e nel modo più competitivo possibile.

