La Segreteria per l’Istruzione ospita un seminario EUSAIR dedicato ai più giovani

Il 14 luglio 2023 dalle 14 la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino ospiterà il seminario “Opportunità per le istituzioni educative e le comunità locali”, un progetto che rientra nei programmi di EUSAIR e INTERREG IPA, che coinvolge giovani e organizzazioni giovanili sammarinesi e che è parte di una serie di eventi organizzati dall'Istituto per la cooperazione e lo sviluppo (CDI) in collaborazione con la Commissione europea per promuovere le raccomandazioni del Manifesto della gioventù (YM) nei paesi EUSAIR. Il seminario riunirà scuole, università, comunità locali, programmi INTERREG e rappresentanti di EUSAIR, con gli obiettivi di: informare i potenziali beneficiari incentrati sui giovani sulla strategia EUSAIR per la regione e sulle concrete opportunità di coinvolgimento, familiarizzare i giovani e le organizzazioni giovanili , comprese le scuole e le università sulle opportunità derivanti dai programmi INTERREG IPA, e aumentare la consapevolezza sulle raccomandazioni dell'YM per una più ampia inclusione dei giovani nei programmi e negli inviti a presentare progetti finanziati dall'UE. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Strategia dell'Unione Europea per la Regione Adriatico Ionica e la Direzione Affari Europei di San Marino. Ad aprire l’evento saranno il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università, la Ricerca Scientifica e le Politiche giovanili Andrea Belluzzi e Krisela HACKAJ, Direttore Esecutivo del Cooperation & Development Institute. Interverranno poi Elisabetta Bucci, Coordinatrice Nazionale per San Marino in EUSAIR, (Dipartimento Affari Esteri), Lidija Pansegrau Hadrović, della presidenza croata di EUSAIR/AII, un Rappresentante del Programma ADRION, Besiana Ninka di INTERACT, Maria Elena D’Amelio Coordinatrice centro ricerche per Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino e Maria Eleonora Vaglio dell’Associazione Youth.

cs SdS Istruzione