La Segreteria Territorio sul degrado capannone zona Fiorentino

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il Turismo e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, i Rapporti con l’A.A.S.S., sono venute a conoscenza delle problematiche connesse con l’accumulo sconsiderato di rifiuti presso il capannone sito in via Fosso della Rupe n.14, Fiorentino, utilizzato dalla ditta Beccari S.r.l., sotto la responsabilità della stessa, per lo svolgimento dell’attività aziendale, e dei disagi di tipo igienico sanitario che interessano la zona circostante l’insediamento produttivo a causa della presenza di ratti. Poiché la suddetta società è coinvolta in vicende di carattere giudiziario con rilevanza anche penale, le Segreterie di Stato si sono attivate in una serie di incontri per approfondire tutte le problematiche in campo, sia in ambito tecnico che amministrativo, e per le cercare soluzioni più appropriate per lo smaltimento dei rifiuti giacenti. Ottenuta l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria ad accedere anche all’interno del capannone, l’A.A.S.S si è attivata, già da questa mattina, attuando i sopralluoghi di propria competenza presso il capannone sito a Fiorentino, e ponendo in atto le prime misure per contrastare la proliferazione dei ratti; nei giorni a venire proseguirà nell’attuazione delle azioni necessarie alla risoluzione del problema. Per quanto attiene al problema dell’accumulo dei rifiuti, la situazione è nota a tutti gli uffici competenti, e sarà costantemente monitorata. Si sta organizzando per i primi giorni della prossima settimana l’incontro con le Segreterie di Stato e gli Uffici competenti richiesto dal Capitano di Castello di Fiorentino.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente