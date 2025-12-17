La Senatrice Spinelli e il Consigliere Regionale FdI Marcello: "Gestione del lupo, dal Governo un segnale chiaro ai territori"

Ci siamo recati personalmente al Ministero per un confronto diretto e un aggiornamento puntuale sulla tematica della gestione del lupo. Nel corso dell’incontro è stato illustrato con attenzione lo stato dell’iter in corso, a conferma dell’attivismo del Governo su una questione di grande rilevanza per i territori. La bozza di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, già concertata con il Ministero dell’Agricoltura, rappresenta un passaggio concreto e significativo: il Governo ha recepito tempestivamente l’abbassamento del livello di protezione del lupo, ha affidato a ISPRA uno studio sullo stato di conservazione della specie e ha individuato i numeri complessivi e regionali degli esemplari da contenere.

Il Sottosegretario Claudio Barbaro ha seguito con particolare attenzione e sensibilità l’intero percorso, anche in risposta alle sollecitazioni provenienti dai parlamentari dei territori maggiormente esposti ai danni e ai rischi derivanti dall’eccessiva presenza dei lupi. La fase di concertazione si è conclusa positivamente; ora si attende il confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni, passaggio fondamentale per arrivare a soluzioni efficaci e condivise. Esprimiamo soddisfazione per il metodo adottato e per il lavoro svolto, a dimostrazione di un Governo attento e operativo sulle esigenze dei territori.

Lo dichiarano la Senatrice Domenica Spinelli e il Consigliere Regionale e Coordinatore Provinciale Fratelli d’Italia Nicola Marcello.

C.s. Senatrice Domenica Spinelli

