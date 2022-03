La sera del Falò a Fiorentino per festeggiare l’arrivo della Primavera

La sera del Falò a Fiorentino per festeggiare l’arrivo della Primavera.

Venerdì 18 marzo, in piazza XII ottobre a Fiorentino, avrà luogo la “Festa del Fuoco 2022” organizzata dalla Giunta di Castello di Fiorentino in collaborazione con il Centro Sociale. Il tradizionale appuntamento attorno al falò, ritorna dopo due anni di sospensione a causa delle misure di sicurezza imposte dalla pandemia. Collocata da tempo immemore alla vigilia dell’equinozio di Primavera, la festa “dei fuochi” come viene tutt’ora definita, è giunta ai giorni nostri come un rito di passaggio fra i rigori dell’inverno e l’avviarsi di una nuova stagione, foriera di buoni raccolti, quando foraggi e cerali erano alla base dell’economia. Oggi, il significato augurale è senz’altro quello di rinsaldare i legami della Comunità, anche attraverso una festa semplice e tuttavia assai radicata nel tessuto sociale. La serata avrà come punti d’attrazione il “Food Truck-Lotdog” a partire dalle ore 19.00, mentre l’accensione del falò avrà luogo alle 19.30 con vin brulè e zeppole di S. Giuseppe. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Comunicato stampa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: