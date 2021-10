"La sera della prima", il ricavato del libro sostiene il progetto "Michi per lo studio"

Il libro” LA SERA DELLA PRIMA” presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini il 28 settembre è in vendita presso: LA COCCINELLA, IL PASSATEMPO, COSMO, SCRIPTA MANENT e L’ISOLA DEL LIBRO. Il libro è in vendita perché col ricavato verrà sostenuto il progetto dell’associazione CARITÁ SENZA CONFINI intitolato “MICHI PER LO STUDIO”. Il progetto ha come unico scopo quello di permettere a ragazze e ragazzi, che hanno avuto la sfortuna di nascere in paesi e famiglie con situazioni economiche e sociali drammatiche, di poter usufruire del percorso di “scolarizzazione”. Pertanto, la donazione sarà destinata all’acquisto di libri e materiale didattico, nonché consentire l’iscrizione e la frequenza alle scuole primarie, secondarie e università. Spero che il mio libro sia acquistato per poter aiutare tanti ragazze e ragazzi a vedere realizzato i loro sogni e parafrasando il titolo del libro, che ognuno di loro possa coronare il sogno di avere la sera della prima.

c.s. Maddalena Savoretti

