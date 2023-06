La Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino in soccorso ed aiuto agli alluvionati della regione Emilia-Romagna

La Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino, unica Istituzione Massonica Regolare operante sul territorio della Repubblica ed ivi presente da oltre 20 anni, si è mobilitata da subito - sin dai primissimi giorni dall’accaduto - in soccorso delle famiglie colpite dalla recente alluvione in Emilia-Romagna, mediante una sottoscrizione tra i propri aderenti, alcuni dei quali si sono anche recati in loco per aiutare fattivamente con opera di bonifica e soccorso. Dopo aver portato conforto e parlato con le persone vittime dell’alluvione ed essendosi subito resi conto che tra i beni perduti vi erano molti elettrodomestici tra cui le lavatrici, di fondamentale importanza in questa fase, il Gran Maestro Dott. Emidio Troiani ha dato il via ad una raccolta fondi interna alla Gran Loggia per l’acquisto alcune lavatrici nuove che sono state prontamente consegnate ed installate dai propri membri, tra cui lo stesso Gran Maestro Troiani, ad alcune famiglie in difficoltà ubicate tra Cesena, Forlì e Modigliana. “Sono ancora in arrivo altre donazioni che devolveremo man mano alle persone colpite da questa inaspettata catastrofica calamità che purtroppo, come abbiamo visto con i nostri occhi, è ancora lungi dal risolversi” interviene il Gran Maestro Dott. Emidio Troiani “In questi momenti ardui i nostri ideali di fraternità ed aiuto a chi versa in condizioni difficoltose diventano concreti nella speranza di alleviare le pene delle famiglie e di tutta la popolazione della vicina Emilia-Romagna che abbiamo a cuore.”

Cs - Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino