La Settima Arte Cinema e Industria 2021: tre giorni a ottobre di eventi gratuiti

Valorizzare e diffondere la cultura ed i valori dell’industria cinematografica e del suo indotto con il coinvolgimento di tutto il territorio della Romagna. Si terrà dall’1 al 3 ottobre La Settima Arte Cinema e Industria 2021, la Festa del Cinema realizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini. La manifestazione da tre anni propone una serie di eventi dedicati alla conoscenza ed al confronto sulle maestranze del mondo del cinema e dell’audiovisivo. La Settima Arte Cinema e Industria vuole essere una vera occasione di incontro nella convinzione che la filiera, dopo il lungo fermo per l’emergenza pandemica, saprà riprendersi dalla crisi con un grande ritorno nelle sale e con il completo riavvio delle produzioni. Tre giorni di appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, nei luoghi più suggestivi del territorio da sempre al centro dell’attenzione di grandi registi, case di produzione e di distribuzione del settore. Proiezioni, anteprime, dialoghi, masterclass, seminari di approfondimento e momenti formativi, fino alla cerimonia di consegna, al teatro Galli, del Premio Cinema e Industria assegnato dalla giuria presieduta da Pupi Avati. La Settima Arte Cinema e Industria tornerà ad esplorare le professioni del settore attraverso il rapporto con le altre realtà intellettuali e culturali: cinema/fumetto, cinema/musica, cinema/giornalismo, cinema/teatro, cinema/architettura, cinema/letteratura e - novità dell’edizione 2021 - il rapporto fra cinema e sport. Nel programma sarà dedicato un ampio spazio al ricordo di Federico Fellini, alla sua arte ed al suo genio, anche in vista della prossima inaugurazione del museo a lui dedicato ed al centenario della nascita di Giulietta Masina. La Settima Arte ha il patrocinio di Anica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, SIAE, Visit Romagna. Main sponsor Vulcangas.

