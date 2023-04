La Settima Arte Cinema e Industria: programma 29 aprile

Si terrà domani la quarta giornata de La settima Arte Cinema e Industria. Culmine della giornata sarà la cerimonia di consegna del Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria, ore 21 al teatro Galli. Interverranno, l’Autore della Cinematografia e tre volte premio Oscar Vittorio Storaro (Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria ad honorem 2023), l’attrice, produttrice e icona del cinema internazionale Edwige Fenech e il regista e attore teatrale e cinematografico Gabriele Lavia che riceveranno il Premio Speciale alla Carriera, BIBI Film (Premio alla Produzione), Teodora (Premio alla Distribuzione), Giada Calabria (Premio alla Scenografia), Michele Braga (Premio alla Musica). Il premio viene attribuito ai professionisti dell’industria del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore. I premiati sono stati selezionati dalla giuria di esperti presieduta dal regista Pupi Avati presente alla cerimonia. In apertura di cerimonia sarà mostrato un estratto de L’Anima dell’Impresa, documentario prodotto da Confindustria. Per gli appuntamenti della formazione, alle ore 15 al Fulgor si terrà la masterclass “I mestieri del cinema: scenografia e musica” con Giada Calabria Premio Cinema e Industria alla scenografia e Michele Braga Premio Cinema e Industria alla musica. I film. Per il ciclo Vittorio Storaro e l’avventura della luce, in sala saranno proiettati Café Society, di Woody Allen (ore 11 cineteca di Rimini) e Ultimo tango a Parigi, di Bernardo Bertolucci (ore 21 cineteca di Rimini). Per l’omaggio a Teodora Film, Tomboy di Céline Sciamma (ore 11 Cinema Fulgor). Per il ciclo Carta bianca a Missiroli, Ritorno al futuro, di Robert Zemeckis (ore 14.30 – cinema Fulgor). Alle 16 al Cinemino-palazzo del Fulgor, la replica della proiezione di Zoroastro, Io Giacomo Casanova,di Gianni Di Capua.

