La Sezione IPA di San Marino ha ospitato il 2° West Region Meeting.

La Sezione dell'International Police Association di San Marino, dopo aver presentato la propria candidatura nell'ultimo International World Congress, svoltosi a Cracovia lo scorso ottobre 2025, ha ospitato il 2° West Region Meeting, svoltosi dal 20 al 22 febbraio 2026. Erano presenti il Vice Presidente Internazionale Oliver Hoffmann, ed i rappresentanti delle sezioni IPA di Regno Unito, Gibilterra, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gibilterra, Monaco, Svizzera, Francia, Malta, la vicina Italia e ovviamente la Sezione di San Marino, rappresentata dal Presidente René Rosti e la Vice Presidente Claudia Gai. Durante i lavori si è discusso del ruolo dell’Associazione presente nelle diverse assemblee internazionali e la linea da tenere nei confronti delle Sezioni di Paesi coinvolti nei vari conflitti attuali, nonché eventuali modifiche allo Statuto Internazionale, in particolare nel sistema di votazione. L’evento si è poi concluso con un’udienza in forma privata concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, momento Istituzionale che ha rappresentato per la Sezione dell’IPA San Marino, vanto ed orgoglio, nonché dimostrazione della vicinanza delle istituzioni sammarinesi ed in particolar modo delle Loro Eccellenze alle realtà associative della Repubblica ed al loro impegno. Le risultanze del meeting tenutosi, verranno poi discusse a Marzo a Lisbona ed in ultimo nel Congresso Mondiale che si terrà ad ottobre prossimo in Sri Lanka.

c.s. Sezione dell'International Police Association di San Marino

